- Малком? Он мог сыграть удачнее в отдельных эпизодах. Неслучайно лучшим игроком матча признали Клаудиньо. Он явно выделялся своими нестандартными действиями, по-другому видит игровые ситуации. А тот же Малком многовато ошибался. Его сватали в "ПСЖ", но с таким уровнем реализации... Не знаю, не знаю. Сегодняшний матч вряд ли сработал в плюс на него в плане возможного перехода в серьезный европейский клуб. Наверное, его расхолаживает отсутствие достойной конкуренции.
Малком перебрался в "Зенит" из каталонской "Барселоны" в августе 2019 года. В прошедшее зимнее трансферное окно в услугах бразильского вингера был заинтересован "Пари Сен-Жермен", однако у парижан не вышло договориться с руководством российского клуба. В нынешнем сезоне игрок сыграл за команду с берегов Невы 29 матчей во всех соревнованиях, в которых отличился 19 забитыми мячами и отдал 8 результативных передач. В феврале Малкому исполнилось 26 лет. По версии сайта Transfermarkt текущая рыночная стоимость бразильца оценивается в 27 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
Орлов - о Малкоме: его сватали в "ПСЖ", но с таким уровнем реализации... Не знаю
Комментатор Геннадий Орлов оценил игру вингера "Зенита" Малкома в матче против "Ростова" в 23-м туре первенства России (0:0).
Фото: Чемпионат.com