- Об интересе "Крыльев Советов" узнал от агентов, а потом мне самому позвонили из клуба. На принятие решения и обсуждение этого варианта с семьей у меня ушло 10 дней. Россия - хорошо организованная страна. Моя семья меня поддержала, все решили, что надо ехать в РПЛ. Перед переходом общался с Мансильей из "Оренбурга". Он хорошо отозвался о лиге, командах, других моментах. Из-за этого мне было легче согласиться на переход, - передает слова Гарре "Чемпионат".
22-летний аргентинский вингер Бенхамин Гарре является воспитанником системы английского "Манчестер Сити", но на взрослом уровне ранее выступал только за клубы своей страны. В январе 2023 года Гарре перешел в самарские "Крылья Советов" из аргентинского "Расинга", сумма трансферной компенсации составила 1,7 миллиона евро. В составе волжан футболист принял участие в 10 матчах во всех турнирах, записав при этом на свой счет 1 результативную передачу в игре Кубка России. Контракт "Крыльев Советов" с Гарре действует до июня 2026 года.
Воспитанник "Манчестер Сити" Гарре - о причинах перехода в "Крылья Советов": Россия - хорошо организованная страна
Аргентинский атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре рассказал, почему принял решение перейти в самарский клуб.
Фото: ПФК "Крылья Советов"