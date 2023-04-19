"Мне хочется его выучить, пусть он и очень сильно отличается от английского и испанского. Если я буду знать русский, это поможет мне и моей семье чувствовать себя здесь приятнее и комфортнее", - приводит слова Гарре "Чемпионат".
Бенхамин Гарре, играющий на позиции левого вингера, перебрался в "Крылья Советов" из аргентинского клуба "Расинг" в январе этого года. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. В активе 22-летнего аргентинца уже 10 сыгранных матчей за самарскую команду во всех соревнованиях. Футболист отличился одним ассистом за 707 минут игрового времени.
Аргентинский хавбек "Крыльев Советов" Гарре: хочу выучить русский язык
Вингер "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре признался, что хочет выучить русский язык.
Фото: РИА Новости