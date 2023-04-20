- Думаю, любой вариант возможен в теории. Вопрос в том, устраивает ли клуб, устраивает ли меня. Просто сейчас я совсем не разговариваю о трансферах, мне никаких инсайдов не говорят. Я просто выхожу и играю. Если что-то и будет, то ближе к трансферному окну. Если что-то будет, тогда расскажу об этом.
Ранее в СМИ появилась информация, что Сафонов может ближайшим летом перейти в один из европейских клубов, выступающих в еврокубках, на правах аренды на один сезон. На такой шаг "Краснодар" готов пойти, чтобы поднять цену потенциальной продажи своего основного голкипера и капитана в другой клуб еще через год. Также в СМИ появлялась информация, что владелец "Краснодара" Сергей Галицкий не хочет продавать Сафонова в санкт-петербургский "Зенит", который якобы интересуется вратарем.
Источник: "Матч ТВ"
Сафонов - о своем уходе из "Краснодара": если что-то и будет, то ближе к трансферному окну
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал слухи о своем трансфере в другой клуб летом.
Фото: РФС