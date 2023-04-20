- Вылет "Спартака" из Кубка России, естественно, очень печален и неприятен для всех болельщиков. Работа Абаскаля? Гильермо - высококвалифицированный специалист. Он сам всё прекрасно понимает и во всём разберется. Ему виднее. Я уверен, что у команды всё наладится. Придут победы и качественная игра, - передает слова Мелёшина "Чемпионат".
Матч второго этапа полуфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Акрон" - "Спартак" завершился домашней победой клуба из Тольятти со счетом 2:1. Это поражение действующего обладателя Кубка московского "Спартака" привело к его окончательному вылету из текущего розыгрыша турнира. В 6 весенних матчах чемпионата России красно-белые под руководством испанского главного тренера Гильермо Абаскаля набрали 9 очков (+2=3-1).
Мелёшин: вылет "Спартака" из Кубка печален и неприятен, но Абаскаль всё понимает и во всём разберется
Экс-полузащитник "Спартака" Алексей Мелёшин прокомментировал поражение красно-белых от "Акрона" (1:2) в матче Кубка России.
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