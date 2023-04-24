- Юсуфу очень нравилось в Москве, но сезон продолжается. О возможном переходе в ЦСКА можно будет говорить только в конце сезона. Уважение и любовь российских болельщиков к Юсуфу взаимны, и он тоже любит вашу страну. Сейчас им интересуются много команд из Европы. Когда придет время, мы увидим, чем всё закончится.
Языджи принадлежит французскому "Лиллю". В ЦСКА играл в аренде в сезоне 2021/2022. Всего за московскую команду турецкий полузащитник сыграл 12 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Завоевать трофей с красно-синими Языджи не удалось. Сейчас 26-летний футболист играет за "Трабзонспор" на правах аренды. Контракт Языджи с "Лиллем" действует до июня 2024 года. Языджи является чемпионом Франции.
Источник: Metaratings
Агент Языджи: о возможном переходе в ЦСКА можно будет говорить в конце сезона. Он любит Россию
Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника "Трабзонспора" Юсуфа Языджи, рассказал о возможном возвращении игрока в ЦСКА.
Фото: РПЛ