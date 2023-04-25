Мостовой: было бы неплохо, чтобы судейский корпус РФС возглавил я. Было бы меньше ошибок

- Раньше было по три или четыре ошибки за тур, а сейчас в одной игре столько. Основная проблема в том, что судьи никогда не играли в футбол, поэтому им трудно разобраться. Они смотрят ВАР с пятью телевизорами и тремя помощниками - всё равно допускается ошибка. Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС. По крайней мере, было бы меньше ошибок. Кто-то будет возникать, а я скажу: "Ребята, извините, но по-футбольному это не пенальти". Когда в мизинец руки мяч попадает в момент, когда игрок вообще мимо бежит, то какой это пенальти? - передает слова Мостового "Чемпионат".
В 24 туре Российской премьер-лиги произошел громкий судейский скандал. Главный рефери матча "Пари Нижний Новгород" - "Крылья Советов" (2:1) Роман Галимов в нескольких ключевых эпизодах принимал спорные решения в пользу хозяев поля, которые были поддержаны видеоарбитром Иваном Сиденковым. После этого матча генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев заявил о своей отставке в знак протеста против судейства, а президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что 26 апреля глава департамента судейства РФС Павел Каманцев будет лично присутствовать на общем собрании лиги с участием руководителей всех клубов.
Галимово судейство. Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев подал в отставку из-за работы рефери в игре с «Пари НН»
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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой предложил свою кандидатуру на пост руководителя департамента судейства РФС.
Фото: AFP