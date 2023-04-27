- У команд есть проблемы. У хозяев это центр поля и оборона. Идет перекос в атакующую линию. За счет хороших замен и атаки они вырвали победу у "Краснодара", но плохая игра сзади никуда не ушла даже с появлением Джикии. И в средней линии ребята потерялись: Зобнин и другие игроки смотрятся уже не так хорошо. Может, они не в форме, но вся игра в середине рассыпалась. У "Ростова" свои проблемы, начиная с логистики. Но, несмотря на это, команда пока решает задачи. Это при том, что играет практически только россиянами. ..."Спартак" сейчас на подъеме, но и Карпин должным образом настроит своих ребят, - передает слова Масалитина "Евро-футбол".
В рамках 25 тура Российской премьер-лиги на московской "Открытие Банк Арене" 29 апреля встретятся столичный "Спартак" и "Ростов". Эта игра может стать ключевой в борьбе за медали национального чемпионата. В настоящий момент "Ростов" занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 49 очков, "Спартак" находится на третьем месте и отстает от желто-синих на 1 очко, у лидирующего в чемпионате "Зенита" - 58 очков. Также в борьбе за медали участвует идущий четвертым московский ЦСКА, отставание которого от "Ростова" составляет 4 очка, от "Спартака" - 3 очка.
С февраля 2022 года аэропорт Платов Ростова-на-Дону закрыт для авиасообщения, в связи с чем "Ростов" выезжает на гостевые матчи либо на поезде, либо добираясь автобусом до ближайших работающих аэропортов в соседних регионах (Волгоград, Ставрополь).
Масалитин: у "Спартака" и "Ростова" есть проблемы. У одних это центр поля и оборона, у других - логистика
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Масалитин высказал мнение о предстоящем матче красно-белых в 25 туре РПЛ против "Ростова".
Фото: "РБ-Спорт"