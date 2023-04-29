"Принципиально ли для "Зенита" выиграть титул в матче со "Спартаком"? Мы идем от игры к игре, посмотрим, как сыграют "Спартак" с "Ростовом". И будем готовиться к матчу, это дерби. Настрой будет только на победу, а там уже посмотрим, как сложится в таблице", - приводит слова Сергеева Metaratings.ru.
По итогам 25 сыгранных матчей "Зенит" единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ за пять туров до окончания текущего первенства. В следующем, 26 туре чемпионата России, подопечные Сергея Семака примут на своем поле московский "Спартак". Если "сине-бело-голубые" обыграют столичный коллектив в очном противостоянии, а "Ростов" в 2-х ближайших играх наберет не более 3 баллов, "Зенит" оформит чемпионство сразу после поединка с коллективом Гильермо Абаскаля.
Сергеев: принципиально ли для "Зенита" выиграть титул в матче со "Спартаком"? Это дерби. Настрой будет только на победу
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев рассказал, принципиально ли команде из Санкт-Петербурга оформить чемпионство в матче с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"