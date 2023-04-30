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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 0 1 0
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
2 - 0 2 0
ТорпедоПерерыв
Локомотив
19:00
ХимкиНе начат
П1 1.48X 5П2 6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
0 - 1 0 1
Саутгемптон2 тайм
П1 1.6X 2.95П2 13.9
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Астон Вилла2 тайм
П1 1.22X 5.8П2 21
Борнмут
2 - 1 2 1
Лидс Юнайтед2 тайм
П1 1.38X 4.1П2 13.4
Фулхэм
1 - 2 1 2
Манчестер Сити2 тайм
П1 46X 9.5П2 1.09
Ливерпуль
18:30
ТоттенхэмНе начат
П1 1.57X 4.95П2 5.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Вильярреал
1 - 0 1 0
Сельта1 тайм
П1 1.28X 6П2 11.4
Эспаньол
19:30
ХетафеНе начат
П1 2.42X 3П2 3.6
Вальядолид
22:00
АтлетикоНе начат
П1 5.4X 4.05П2 1.69

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
3 - 1 3 1
ЛациоЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
Эмполи2 тайм
П1 9.3X 3.7П2 1.53
Наполи
0 - 0 0 0
Салернитана2 тайм
П1 1.56X 2.95П2 18
Кремонезе
1 - 0 1 0
Верона2 тайм
П1 1.85X 2.93П2 6
Фиорентина
19:00
СампдорияНе начат
П1 1.36X 5.65П2 8.8
Болонья
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.65X 3.15П2 2.31

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
0 - 0 0 0
Герта1 тайм
П1 1.21X 6.1П2 23
Вольфсбург
18:30
МайнцНе начат
П1 2.3X 3.65П2 3.15

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
0 - 4 0 4
МонпельеЗавершен
Ренн
3 - 2 3 2
Анже2 тайм
П1 1.07X 10.6П2 70
Клермон
1 - 0 1 0
Реймс2 тайм
П1 1.53X 3.55П2 9.4
Труа
0 - 1 0 1
Ницца2 тайм
П1 47X 7.6П2 1.12
ПСЖ
18:05
ЛорьянНе начат
П1 1.18X 9П2 15
Марсель
21:45
ОсерНе начат
П1 1.32X 5.85П2 10.5
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Цыпченко - об 1:5 с "Зенитом": мы играли немножко по-другому, но, видимо, задумка не получилась

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Форвард "Крыльев Советов" Дмитрий Цыпченко поделился своими соображениями по поводу разгромного поражения от "Зенита" (1:5) в рамках 25-го тура РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Начали матч здорово, что дальше пошло не так? Допустили детские ошибки, за которые поплатились — вот и всё. Насколько тяжело было играть и в центре поля, и помогать в нападении? Всей команде было тяжело, не только мне. Мы играли немножко по?другому, но, видимо, задумка не получилась, - приводит мнение Цыпченко Metaratings.

"Крылья Советов" на своем домашней арене не сумели справиться с "Зенитом" из Санкт- Петербурга, пропустив пять мячей. Поединок для самарского клуба начался очень хорошо. Волжане открыли счет благодаря точному удару головой Бабкина. Но дальше забивал только действующий чемпион. Равенство на табло установил Малком, реализовав 11-метровый. 2:1 сделал Клаудиньо. Во вторые 45 минут игры солировал Малком. Новоиспеченному гражданину удалось оформить хет-трик. Тем самым на счету зенитовца покер. "Крылья Советов" находятся в довольно сложном положении. На данный момент самарцы находятся на безопасном 12 месте. Но "Пари НН", который отстает от волжан всего на 3 бала, в эти минуты играет с "Оренбургом" и может сравняться с "Крыльями" по очкам.


Цыпченко Крылья Советов Зенит
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