- Начали матч здорово, что дальше пошло не так? Допустили детские ошибки, за которые поплатились — вот и всё. Насколько тяжело было играть и в центре поля, и помогать в нападении? Всей команде было тяжело, не только мне. Мы играли немножко по?другому, но, видимо, задумка не получилась, - приводит мнение Цыпченко Metaratings.
"Крылья Советов" на своем домашней арене не сумели справиться с "Зенитом" из Санкт- Петербурга, пропустив пять мячей. Поединок для самарского клуба начался очень хорошо. Волжане открыли счет благодаря точному удару головой Бабкина. Но дальше забивал только действующий чемпион. Равенство на табло установил Малком, реализовав 11-метровый. 2:1 сделал Клаудиньо. Во вторые 45 минут игры солировал Малком. Новоиспеченному гражданину удалось оформить хет-трик. Тем самым на счету зенитовца покер. "Крылья Советов" находятся в довольно сложном положении. На данный момент самарцы находятся на безопасном 12 месте. Но "Пари НН", который отстает от волжан всего на 3 бала, в эти минуты играет с "Оренбургом" и может сравняться с "Крыльями" по очкам.
Цыпченко - об 1:5 с "Зенитом": мы играли немножко по-другому, но, видимо, задумка не получилась
Форвард "Крыльев Советов" Дмитрий Цыпченко поделился своими соображениями по поводу разгромного поражения от "Зенита" (1:5) в рамках 25-го тура РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"