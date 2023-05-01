- Гол Дзюбы? Красивый гол. Молодец, что забил. Дзюба отвечает на вопросы про инопланетян? Значит, он инопланетянин.
Дзюба забил первый из двух своих голов в ворота "Химок" в матче 25-го тура РПЛ (5:1) ударом скорпиона. Нападающий железнодорожников падал на газон, однако смог скоординироваться и пробить по воротам химчан пяткой. Мяч залетел в ворота. В восьми матчах за "Локомотив" в РПЛ Дзюба забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи.
Источник: "Матч ТВ"
Баринов: Дзюба - инопланетянин. Он забил красивый гол
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов назвал своего одноклубника нападающего Артема Дзюбу инопланетянином.
Фото: "Матч ТВ"