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Агент: знаю, что "Спартак" хотел Головина, когда он был в ЦСКА

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Агент атакующего хавбека "Монако" Александра Головина Александр Клюев рассказал о том, что "Спартак" был заинтересован в трансфере игрока.
Фото: "Чемпионат"
- "Зенит" пытался купить Головина у "Монако"? В переговоры мы точно с ними не вступали. Я знаю, что "Спартак" хотел Головина, когда он был в ЦСКА. Его и Марио Фернандеса, - приводит комментарий агента "Чемпионат".

Атакующий хавбек Александр Головин, являющийся выпускником академии ЦСКА, был выкуплен "Монако" у армейского клуба летом 2018 года. В красно-синей футболке Головин провел 113 игр, в них он сумел забить 13 голов. Также к забитым мячам россиянин приплюсовал 11 результативных пасов. В этом сезоне Александр является одним из лидеров монегасков. В 41 поединке бывший армеец набрал 7+8 по системе гол плюс пас. 30 мая Головину исполнится 27 лет. "Спартак" - принципиальный соперник ЦСКА. Сейчас в составе красно-белых играет Никита Чернов, который также ранее защищал цвета армейцев.


Головин Фернандес Спартак ЦСКА
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