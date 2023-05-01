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Слуцкий – о продлении контракта Дзюбы с "Локомотивом": он не просто какой-то обычный игрок. Посмотрите на его статистику

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Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением по поводу перспектив Артема Дзюбы в столичном "Локомотиве".
Фото: Sport24
- Он же не просто какой-то обычный игрок. Посмотрите на его статистику, как он пришел, как он играет, какое он влияние оказывает на команду. 8+4 — 12 очков. А что тут говорить? Меня всегда интересует вопрос: в чем постареет Артем Дзюба? Скорость, которую он потерял в два года, когда начал ходить? (смеется), - приводит мнение Слуцкого ютуб-проект Коммент Шоу.

"Локомотив" взял в свою команду российского центрфорварда Артема Дзюбу зимой этого года. На тот момент футболист пребывал в статусе свободного агента, так как расторг контракт с турецкой "Аданой Демирспор". За 8 игр в российском первенстве Дзюба забил 8 голов и оформил 4 ассиста. В среднем Артем тратит на гол 81 минуту игрового времени. Результативность Артема помогла "Локомотиву" подняться с 14 на 10-е место. Его контракт со столичным коллективом действует до лета 2023 года. По информации СМИ, в данный момент "Локомотив" и Артем ведут переговоры о пролонгации соглашения. И клуб, и сам футболист публично изъявили желание продолжить сотрудничество. В августе Дзюбе исполнится 35 лет.


Локомотив Слуцкий Дзюба
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