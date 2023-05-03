Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен
Краснодар
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
П1 1.56X 4П2 6.65

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
22:00
Вест ХэмНе начат
П1 1.2X 7.6П2 16
Ливерпуль
22:00
ФулхэмНе начат
П1 1.28X 6.55П2 10

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
20:30
ВильярреалНе начат
П1 2.69X 3.4П2 2.75
Хетафе
23:00
СельтаНе начат
П1 2.72X 3П2 3.05
Атлетико
23:00
КадисНе начат
П1 1.3X 5.9П2 11

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сампдория
0 - 1 0 1
ТориноПерерыв
П1 26X 6.55П2 1.18
Салернитана
1 - 1 1 1
ФиорентинаПерерыв
П1 5.95X 2.74П2 1.97
Аталанта
1 - 1 1 1
СпецияПерерыв
П1 1.57X 3.4П2 9.1
Ювентус
2 - 1 2 1
ЛеччеПерерыв
П1 1.23X 5.95П2 21
Монца
22:00
РомаНе начат
П1 4.05X 3.25П2 2.12
Милан
22:00
КремонезеНе начат
П1 1.27X 6П2 12.5
Лацио
22:00
СассуолоНе начат
П1 1.62X 4.2П2 5.65
Верона
22:00
ИнтерНе начат
П1 6.2X 4.05П2 1.62

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
22:00
НантНе начат
П1 2.55X 3.2П2 3.1
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Экс-судья РПЛ Федотов – об отмененном голе Заболотного: нет уверенности, что было первое касание мяча Мойзесом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший судья чемпионата России Игорь Федотов оценил решение арбитра Сергея Иванова отменить гол форварда ЦСКА Антона Заболотного в ворота "Урала" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:1).
Фото: РФС
Защитник ЦСКА Мойзес "украл" гол у Антона Заболотного в финале Пути РПЛ Кубка России. Мяч уже летел в ворота "Урала", но бразилец, находившийся в положении вне игры, коснулся мяча до линии ворот. Арбитр Сергей Иванов отменил гол после просмотра VAR.

– Момент с отмененным голом ЦСКА очень сложный. Здесь нет уверенности, что было первое касание мяча Мойзесом. А когда случилось второе, то мяч был уже за линией ворот. На VAR посчитали, что оно было. Я тоже считаю, что оно было, но это не значит, что оно было. Если помощник поднял флаг, то стоит довериться его решению. Если нет – решению Мешкова, который видел все повторы.

Что касается пенальти на Влуте, то контакт был, Дивеев подбивал ему ногу, так что фол по неосторожности здесь. В моменте на 78-й минуте я поддержу Иванова, который решил продолжить игру. Это обычный эпизод: Дивеев в мяч играл, заблокировал его, и потом случилось игровое столкновение, – приводит слова Федотова "Чемпионат".

3 мая московский ЦСКА нанес поражение "Уралу" в ответной встрече финала Пути РПЛ Кубка России и продлил безвыигрышную серию хозяев до шести матчей. Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась со счетом 2:1 (1:0) в пользу гостей. Первый тайм проходил под диктовку "армейцев". В начале встречи арбитр Сергей Иванов отменил гол нападающего ЦСКА Антона Заболотного после просмотра VAR из-за офсайда. Москвичи продолжили владеть инициативой и под занавес первого тайма открыли счет благодаря точному удару в дальний угол ворот полузащитника Хесуса Медины - 0:1.

В дебюте второй 45-минутки хавбек "Урала" Райан Влут заработал и реализовал пенальти - 1:1. Однако появившийся на поле форвард "армейцев" Федор Чалов всего спустя 9 минут после выхода на замену принес ЦСКА победу и путевку в финал впервые с 2016 года. В концовке встречи Юрий Железнов имел шанс сравнять счет, но угодил в перекладину.

"Урал" поспорит за вторую путевку в Суперфинал Кубка России с сильнейшим в противостоянии между "Краснодаром" и "Акроном".


ЦСКА Урал Федотов Заболотный Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Тренер "Урала" Гончаренко – о поражении от ЦСКА: мы все расстроились. Провели невнятный первый тайм, играли трусливо
Тренер "Краснодара" Ивич – о матче с "Акроном": подготовил команду так, чтобы мы победили без пенальти
Тренер "Акрона" Калешин: постараемся не дать "Краснодару" доминировать. Надо попытаться исказить их принципы
Тренер ЦСКА Федотов: победа ни у кого не вызывает сомнений, несмотря на то что неуверенно вышли на второй тайм
Экс-судья РПЛ Федотов – об отмененном голе Заболотного: нет уверенности, что было первое касание мяча Мойзесом
Тихонов – о возвращении к тренерской деятельности: я не располагаю агентом. Важно, чтобы кто?то лоббировал, продвигал 3
Матч "Урал" – ЦСКА в Кубке России без Fan ID посетили более 30 тыс зрителей. Это рекорд сезона для "Екатеринбург Арены" 2
Гол Чалова помог ЦСКА обыграть "Урал" в ответном матче и пробиться в Суперфинал Кубка России 10
"Краснодар" – "Акрон": стартовые составы команд на финальный матч Пути регионов Кубка России
"Торпедо" забивает в РПЛ 6 матчей подряд, превосходя результативной серией "Зенит", "Ростов" и "Спартак"
Дивеев – о первом тайме матча с "Уралом": у них было пару опасных моментов, когда мы сами теряли мячи. Удалось погасить
Тихонов: за то, что Дуарте сделал в игре с "Краснодаром", надо из команды выгонять. У нас бы по шляпе надавали 3
Евсеев: посмотрел все весенние матчи "Факела" и увидел моменты, в которых можно внести корректировки для улучшения игры
Экс-арбитр ФИФА Николаев – об отмененном голе Заболотного в ворота "Урала": для всех очевидно, что Мойзес касался мяча 5
Григорян: сказка "Акрона" закончится. В любой сказке всегда есть хороший конец, но он никогда не касался команд ФНЛ 1