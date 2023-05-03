Экс-судья РПЛ Федотов – об отмененном голе Заболотного: нет уверенности, что было первое касание мяча Мойзесом

Защитник ЦСКА Мойзес "украл" гол у Антона Заболотного в финале Пути РПЛ Кубка России. Мяч уже летел в ворота "Урала", но бразилец, находившийся в положении вне игры, коснулся мяча до линии ворот. Арбитр Сергей Иванов отменил гол после просмотра VAR.
– Момент с отмененным голом ЦСКА очень сложный. Здесь нет уверенности, что было первое касание мяча Мойзесом. А когда случилось второе, то мяч был уже за линией ворот. На VAR посчитали, что оно было. Я тоже считаю, что оно было, но это не значит, что оно было. Если помощник поднял флаг, то стоит довериться его решению. Если нет – решению Мешкова, который видел все повторы.
Что касается пенальти на Влуте, то контакт был, Дивеев подбивал ему ногу, так что фол по неосторожности здесь. В моменте на 78-й минуте я поддержу Иванова, который решил продолжить игру. Это обычный эпизод: Дивеев в мяч играл, заблокировал его, и потом случилось игровое столкновение, – приводит слова Федотова "Чемпионат".
3 мая московский ЦСКА нанес поражение "Уралу" в ответной встрече финала Пути РПЛ Кубка России и продлил безвыигрышную серию хозяев до шести матчей. Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась со счетом 2:1 (1:0) в пользу гостей. Первый тайм проходил под диктовку "армейцев". В начале встречи арбитр Сергей Иванов отменил гол нападающего ЦСКА Антона Заболотного после просмотра VAR из-за офсайда. Москвичи продолжили владеть инициативой и под занавес первого тайма открыли счет благодаря точному удару в дальний угол ворот полузащитника Хесуса Медины - 0:1.
В дебюте второй 45-минутки хавбек "Урала" Райан Влут заработал и реализовал пенальти - 1:1. Однако появившийся на поле форвард "армейцев" Федор Чалов всего спустя 9 минут после выхода на замену принес ЦСКА победу и путевку в финал впервые с 2016 года. В концовке встречи Юрий Железнов имел шанс сравнять счет, но угодил в перекладину.
"Урал" поспорит за вторую путевку в Суперфинал Кубка России с сильнейшим в противостоянии между "Краснодаром" и "Акроном".
Экс-судья РПЛ Федотов – об отмененном голе Заболотного: нет уверенности, что было первое касание мяча Мойзесом
Бывший судья чемпионата России Игорь Федотов оценил решение арбитра Сергея Иванова отменить гол форварда ЦСКА Антона Заболотного в ворота "Урала" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:1).
Фото: РФС