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Малком – о важности гонки бомбардиров РПЛ: уже ничего не важно. Я добился в сезоне того, чего хотел – стал чемпионом

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Вингер "Зенита" Малком после победы над "Спартаком" (3:2) и досрочного завоевания титула РПЛ ответил на вопрос, желает ли он побить рекорд по количеству голов за сезон в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
Наивысшее достижение по числу забитых мячей в одном сезоне принадлежит Олегу Веретенникову в составе волгоградского "Ротора" - 25.

– Насколько важно для меня стать лучшим бомбардиром РПЛ и побить рекорд результативности? Мне уже ничего не важно. Я уже добился в этом сезоне того, чего хотел – стал чемпионом. Больше всего я сейчас хочу немножко отдохнуть и обязательно успеть в Бразилию на роды моей жены, чтобы увидеть рождение моего первенца, – признался Малком в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Благодаря победе над столичным "Спартаком" в рамках 26-го тура первенства России со счетом 3:2 "Зенит" за четыре тура до окончания текущего розыгрыша российской Премьер-лиги стал чемпионом страны. Это чемпионство стало для клуба с берегов Невы пятым подряд и десятым в истории.

За 4 тура до конца сезона атакующий полузащитник "Зенита" Малком с 22 голами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. Его ближайшими конкурентами являются нападающий "Спартака" Квинси Промес (18 мячей) и форвард ЦСКА Федор Чалов (15).


Зенит Спартак Малком
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