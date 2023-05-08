Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
17:00
СочиНе начат

Михаил Кержаков: я против Fan ID. Для меня эмоции на матчах отличаются с "Виражом" и без

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков выступил резко против карты болельщика.
Фото: ФК "Зенит"
- Для меня эмоции на матчах отличаются с "Виражом" и без. Когда был "Вираж" — это было какое-то сумасшествие, мурашки по коже.
Может ли "Вираж" сделать Fan ID и вернуться? Нет, не думаю. У меня даже родственники не делали его. Раньше они ходили. Могу сказать, что я против Fan ID.

"Вираж" - фанатское объединение "Зенита". Болельщики не посещают матчи санкт-петербургской команды после введения Fan ID. Единственной игрой весной, которую посетили фанаты "Зенита", была встреча с "Динамо" в Кубке России, на которую не требовался Fan ID. "Зенит" переоборудовал трибуну, где раньше располагался "Вираж" под концертную площадку, где, например, перед матчем со "Спартаком" в 26-м туре (3:2) прошел концерт группы "Тату".

Источник: "РБ Спорт"


Кержаков М Зенит Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Диаш рассудит "Реал" и "Манчестер Сити", Мансано назначен на матч "Милан" - "Интер"
Михаил Кержаков: я против Fan ID. Для меня эмоции на матчах отличаются с "Виражом" и без
Андрей Мостовой - о своем голе "Спартаку": у меня даже Бальде спросил, что случилось? Ответил ему: "Без понятия"
Соболев: хочется похвалить "Зенит" за их работу с болельщиками 2
Салихова - о судействе: можно пить с судьями чай с печенюшками, но когда им надо, сделают согласно установкам свыше 17
Малафеев: "Зенит" на протяжении всего сезона показывал чемпионский характер
Капелло: "Зенит" заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории 3
Шнякин: говорят, Семак был в гневе и разносил раздевалку в перерыве матча "Зенит" - "Спартак"
Зиньковский - о матче "Зенит" - "Спартак": нормальное судейство. К удалению Дуарте вопросов нет 3
Зобнин - о поражении "Спартака" от "Зенита": игра была равной, они забили на один больше 1
Соболев: Малком — самый скрытый провокатор в российском футболе 16
Форвард "Зенита" Кассьерра: мы обыграли "Спартак", и поэтому это чемпионство - особенное 2
Маслов: считаю, мы не уступали "Зениту", не давали ничего создать и пропустили нелепый гол 5
Губерниев: "Зениту" надо удержать Малкома и Вендела, так они выиграют титул и в следующем году 1
Сергеев - о своем "золотом" голе в ворота "Спартака": ничего не чувствовал. Опустошение