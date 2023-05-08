- Для меня эмоции на матчах отличаются с "Виражом" и без. Когда был "Вираж" — это было какое-то сумасшествие, мурашки по коже.
Может ли "Вираж" сделать Fan ID и вернуться? Нет, не думаю. У меня даже родственники не делали его. Раньше они ходили. Могу сказать, что я против Fan ID.
"Вираж" - фанатское объединение "Зенита". Болельщики не посещают матчи санкт-петербургской команды после введения Fan ID. Единственной игрой весной, которую посетили фанаты "Зенита", была встреча с "Динамо" в Кубке России, на которую не требовался Fan ID. "Зенит" переоборудовал трибуну, где раньше располагался "Вираж" под концертную площадку, где, например, перед матчем со "Спартаком" в 26-м туре (3:2) прошел концерт группы "Тату".
Источник: "РБ Спорт"
Михаил Кержаков: я против Fan ID. Для меня эмоции на матчах отличаются с "Виражом" и без
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков выступил резко против карты болельщика.
Фото: ФК "Зенит"