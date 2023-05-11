- Согласен с критикой по отношению к Дуарте, он слишком часто ошибается. Трудно сказать, почему возникают эти ошибки, нужно быть внутри команды. Вполне возможно, что проблемы с адаптацией существуют, языковой барьер, другой ритм жизни. Допускаю, что Дуарте просто попал не в свою команду, такое бывает в футболе.
Переход Дуарте в "Спартак" стал самым дорогим трансфером прошедшей зимы в РПЛ. За парагвайского защитника московский клуб заплатил 5 миллионов евро. Примечательно, что до перехода в "Спартак" Дуарте никогда в своей карьере не играл за пределами родного Парагвая. В последнем матче в РПЛ с санкт-петербургским "Зенитом" (2:3) центральный защитник получил прямую красную карточку, жестко сыграв против лучшего бомбардира РПЛ в этом сезоне Малкома.
Источник: "РБ Спорт"
Бушманов: Дуарте слишком часто ошибается, может, попал не в свою команду, перейдя в "Спартак"
Бывший защитник "Спартака" Евгений Бушманов высказался об игре футболиста красно-белых Алексиса Дуарте.
Фото: Чемпионат.com