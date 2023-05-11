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"Рука руку моет". Червиченко – о решении ЭСК РФС отклонить жалобу "Спартака" на судейство Кукуяна в матче с "Зенитом"

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что ЭСК РФС поддержала оба решения судьи Павла Кукуяна, на которые пожаловались красно-белые.
Фото: "Матч ТВ"
– К поддержке ЭСК решений Кукуяна отношусь так же, как и к поддержке решений Левникова, – с юмором и улыбкой. Там рука руку моет. А то, что Кукуян будет судить в пользу одной из команд, было предсказуемо.

Как и было предсказуемо, что Левников станет помогать "Спартаку", хотя его решениями я был недоволен. К сожалению, у нас сложилась такая структура судейства и футбола, где одни команды гораздо более привилегированны по отношению к другим, – цитирует Червиченко "СЭ".

Матч в рамках 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 13 мая на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери Романа Сафьяна прозвучит в 16:30 по времени Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака выйдет на поле уже в ранге чемпиона. В предыдущем туре сине-бело-голубые вырвали победу у "Спартака" на последних минутах и обеспечили себе пятый чемпионский титул кряду. На субботу запланирована церемония награждения команды золотыми медалями.

Сегодня стало известно, что Экспертно-судейская комиссия РФС встанет на сторону арбитра Павла Кукуяна по двум эпизодам, содержащимся в жалобе "Спартака" на решения в матче 26-го тура РПЛ с "Зенитом" (2:3). Речь идет о двух подряд моментах, которые случились на 38-й и 39-й минутах встречи на "Газпром Арене" в минувшие выходные. В первом эпизоде, связанном с возможным фолом на нападающем "Спартака" Кейта Бальде, члены комиссии склоняются к тому, что наступ со стороны защитника "Зенита" не был преднамеренным, а контакт недостаточным для фиксации нарушения правил.

Что касается потенциального фола полузащитника хозяев Далера Кузяева против хавбека "Спартака" Романа Зобнина, то толчок случился в другой фазе атаки. Следовательно, члены комиссии убеждены, что отменять гол футболиста сине-бело-голубых Андрея Мостового по этой причине не следовало.

Накануне Российский футбольный союз также опубликовал на своем YouTube-канале запись переговоров арбитров матча чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом". Игру обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым. В роли видеоассистента на VAR выступал сочинец Павел Кукуян. Игра завершилась нулевой ничьей. Особый интерес любителей футбола представляло обсуждение момента с фолом, который был зафиксирован до штрафной площади. Карасев первоначально указал на "точку", но VAR своевременно вмешался и внес справедливое исправление.


Червиченко Кукуян Спартак Зенит
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