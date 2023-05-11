- Думаю, это был последний сезон Малкома. У него больше нет мотивации играть за "Зенит" - он всё выиграл, денег заработал достаточно для того, чтобы не думать о больших контрактах. Если он хочет играть в Лиге чемпионов, то удержать его будет попросту невозможно. Российских клубов еще долго не будет в еврокубках. Шанс только один - в два раза увеличить ему зарплату, - передает слова Петржелы "РБ Спорт".
26-летний бразильский атакующий полузащитник с российским паспортом Малком перешел в петербургский "Зенит" из "Барселоны" в августе 2019 года, сумма трансферной компенсации составила 40 миллионов евро. За 4 неполных года в составе сине-бело-голубых футболист четырежды стал чемпионом России, выиграл один Кубок страны и три национальных Суперкубка. В текущем сезоне на счету Малкома 25 забитых мячей и 9 ассистентских действий в 32 сыгранных матчах во всех турнирах.
Петржела: у Малкома больше нет мотивации играть за "Зенит". Шанс удержать его только один - вдвое увеличить зарплату
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о шансах на то, что атакующий полузащитник Малком продолжит карьеру в составе петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"