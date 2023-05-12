- РПЛ — лига топ-уровня, здесь сильные команды и очень качественные игроки. Для меня это действительно хороший чемпионат. Думаю, РПЛ входит в топ-10 лучших лиг мира, - приводит мнение Гбамбле "РБ Спорт".
"Ахмат" Сергея Ташуева до 4 туров до конца российского первенства располагается на 5-й строчке. Отставание от "Спартака", идущего на 4-м месте, составляет 6 турнирных баллов. Теоретически команда может забраться в в тройку по итогам сезона. Ахмат и Ростов разделяют 7 очков. На этих выходных грозненский клуб приедет в гости к столичному "Динамо". 21-летний ивуарийский полузащитник Нене Гбамбле присоединился к "Ахмату" только этой зимой. В РПЛ футболист провел всего 3 поединка. Ранее Нене играл в словенской лиге, защищая цвета местного "Целе".
Полузащитник "Ахмата" Гбамбле: РПЛ входит в топ-10 лучших лиг мира
Ивуарийский футболист "Ахмата" Нене Гбамбле поделился мнением по поводу уровня РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"