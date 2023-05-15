"Я хотел бы, чтобы Личка пошел на повышение в тренерской карьере, он очень трудолюбивый тренер. Я уважаю его за то, что он сделал в российском футболе. Мог ли бы Личка работать в "Динамо" вместо Йокановича? Почему бы и нет? Он уже проявил свои тренерские качества. Если "Динамо" пригласит Марцела на должность главного тренера, то не ошибется", - приводит слова Петржелы Metaratings.ru.
Напомним, главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович покинул свой пост в клубе после разгрома от "Ахмата" в матче 27-го тура РПЛ (0:3). Москвичи на данный момент занимают седьмое место в турнирной таблице. В активе столичного коллектива 42 набранных очка за три тура до окончания текущего розыгрыша первенства России. Ранее сегодня, 15 мая, стало известно, что исполнять обязанности наставника "бело-голубых" будет Павел Алпатов.
Марцел Личка возглавляет "Оренбург". Под его руководством оренбуржцы набрали 39 очков и расположились в середине таблицы, на восьмой строчке.
Петржела: если "Динамо" пригласит Личку на должность главного тренера, то не ошибется
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что наставник "Оренбурга" Марцел Личка мог бы проявить себя в "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"