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Бородюк: руководство "Динамо" всю вину свалило на Йокановича, а сами дальше продолжают работать

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Александр Бородюк, бывший спортивный директор московского "Динамо", прокомментировал новость об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера бело-голубых.
Фото: РИА Новости
– Есть пословица: "Выигрывает команда — выигрывают игроки, проигрывает команда — проигрывает тренер". Но, на мой взгляд, в наше время привыкли все сваливать на тренеров, а руководители клубов ответственности вообще не несут. Впечатление такое, что они ни за что не отвечают — только получают деньги. Руководители тоже отвечают за трансферную политику, за селекцию, организационные вопросы. А так получается, что руководство "Динамо" всю вину свалило на Йокановича, а сами дальше продолжают работать, радоваться жизни, – передает слова Бородюка Metaratings.ru.

14 мая 2023 года московское "Динамо" в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги потерпело разгромное поражение от грозненского "Ахмата" со счетом 0:3. После той игры член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин объявил о том, что Славиша Йоканович уволен с поста главного тренера столичного клуба. При этом временно исполнять обязанности наставника "Динамо" был назначен 32-летний Павел Алпатов.

В настоящее время есть несколько кандидатов на пост нового главного тренера москвичей. Как утверждают СМИ, основным вариантом для руководства "Динамо" является сербский специалист Марко Николич, ранее работавший в столичном "Локомотиве".


Динамо Йоканович Николич Бородюк
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