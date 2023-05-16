– Есть пословица: "Выигрывает команда — выигрывают игроки, проигрывает команда — проигрывает тренер". Но, на мой взгляд, в наше время привыкли все сваливать на тренеров, а руководители клубов ответственности вообще не несут. Впечатление такое, что они ни за что не отвечают — только получают деньги. Руководители тоже отвечают за трансферную политику, за селекцию, организационные вопросы. А так получается, что руководство "Динамо" всю вину свалило на Йокановича, а сами дальше продолжают работать, радоваться жизни, – передает слова Бородюка Metaratings.ru.
14 мая 2023 года московское "Динамо" в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги потерпело разгромное поражение от грозненского "Ахмата" со счетом 0:3. После той игры член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин объявил о том, что Славиша Йоканович уволен с поста главного тренера столичного клуба. При этом временно исполнять обязанности наставника "Динамо" был назначен 32-летний Павел Алпатов.
В настоящее время есть несколько кандидатов на пост нового главного тренера москвичей. Как утверждают СМИ, основным вариантом для руководства "Динамо" является сербский специалист Марко Николич, ранее работавший в столичном "Локомотиве".
Бородюк: руководство "Динамо" всю вину свалило на Йокановича, а сами дальше продолжают работать
Александр Бородюк, бывший спортивный директор московского "Динамо", прокомментировал новость об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера бело-голубых.
Фото: РИА Новости