– К сожалению, зачастую среди болельщиков формируют мнение недалекие блогеры и диванные критики, ТВ-эксперты, которые совершенно не разбираются в футболе, но им нет равных в хейте. Кофрие, Рассказов, теперь новый объект для травли – Денисов. Особенно молодым игрокам не надо обращать внимания, а работать над собой.
Кофрие был самым незаслуженно критикуемым игроком, судьи раздавали ему карточки за любое движение, а во Франции за короткое время он стал любимчиком в новой команде, – приводит слова Салиховой "СЭ".
Центральный матч двадцать восьмого тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА состоится в воскресенье на "Открытие Банк Арене" в Тушино. Это домашняя арена красно-белых. Стартовый свисток рефери Сергея Карасева прозвучит в 16:30 по московскому времени. ЦСКА взобрался на вторую строчку в таблице РПЛ, опережая "Ростов" и "Спартак" на 4 очка. Команда Гильермо Абаскаля никак не может выбраться из кризиса, выиграв за последние 2 месяца только два из 11-ти матчей.
Зарема Салихова: мнение формируют недалекие диванные критики, которые не разбираются в футболе, но им нет равных в хейте
Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на признание бывшего защитника красно-белых Максимилиано Кофрие лучшим игроком апреля в составе "Клермона" по версии болельщиков французского клуба.
Фото: ФК "Спартак"