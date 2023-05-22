- Если даже Александр что-то показал, это неспортивное поведение и жёлтая карточка. Удаление было жестокое и Соболева, и Роши. Этот бразилец должен был раньше получить карточку, когда закусился с Соболевым. Роша ещё тот игрочок, исподтишка действует. Думаю, будет большая буча после этого момента.
Соболев и Роша были удалены за один и тот же жест в очном матче "Спартака" и ЦСКА в 28-м туре РПЛ (2:1). После борьбы в штрафной площади армейцев нападающий красно-белых схватил себя за половой орган и продемонстрировал это бразильскому футболисту. Роша пытался выразить свое возмущение увиденным и призвать судей наказать Соболева за содеянное. Во время объяснение бразильский защитник повторил жест Соболева, за что также получил красную карточку.
Источник: "РБ Спорт"
Шавло: Роша еще тот игрочок, исподтишка действует. Соболеву должны были показать желтую
Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло назвал защитника ЦСКА Виллиана Рошу игрочком, действующим исподтишка.
Фото: РИА Новости