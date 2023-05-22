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"Матч ТВ": "Локомотив" продлит контракт с Бариновым на два года

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Столичный "Локомотив" собирается продлить текущее соглашение со своим опорным полузащитником Дмитрием Бариновым.
Фото: РИА Новости
По сведениям источника, московский "Локомотив" близок к тому, что заключить новый контракт со своим футболистом Дмитрием Бариновым. Он будет рассчитан до лета 2026 года.

26-летний футболист Дмитрий Баринов выступает за основную команду "железнодорожников" с 2015 года. В составе "Локомотива" полузащитник выигрывал чемпионат России (сезон 2017-2018), Кубок России (сезоны 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021) и Суперкубок страны (2019 год). Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Дмитрий Баринов принял участие в 26-ти матчах Российской Премьер-Лиги. Полузащитник "Локомотива" сумел записать в свой актив 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

Источник: "Матч ТВ"


Локомотив Баринов
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