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Бальде: я русский парень! Счастлив и хочу остаться в "Спартаке"

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Форвард "Спартака" Кейта Бальде признался, что счастлив и намерен остаться в московском клубе.
Фото: РИА Новости
"Я счастлив тут, мне хорошо. Я русский парень, ха-ха! Всем доволен и хочу остаться в "Спартаке", - приводит слова Бальде "СЭ".

28-летний сенегальский воспитанник каталонской "Барселоны" Кейта Бальде, играющий на позиции центрального нападающего, перешел в "Спартак" в конце лета 2022 года в качестве свободного агента. Стороны подписали контракт до лета 2025 года. Форвард принял участие в 14 матчах за "красно-белых" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.


Бальде Кейта Спартак
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