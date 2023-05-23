"Я счастлив тут, мне хорошо. Я русский парень, ха-ха! Всем доволен и хочу остаться в "Спартаке", - приводит слова Бальде "СЭ".
28-летний сенегальский воспитанник каталонской "Барселоны" Кейта Бальде, играющий на позиции центрального нападающего, перешел в "Спартак" в конце лета 2022 года в качестве свободного агента. Стороны подписали контракт до лета 2025 года. Форвард принял участие в 14 матчах за "красно-белых" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Бальде: я русский парень! Счастлив и хочу остаться в "Спартаке"
Форвард "Спартака" Кейта Бальде признался, что счастлив и намерен остаться в московском клубе.
Фото: РИА Новости