- Соболев спровоцировал Рошу, а защитник пытался объяснить судье. Думаю, удаление ошибочное. Если со спокойной головой смотреть на эпизод, то Роша показал жест, объясняя судье и показывая в сторону Соболева, что это нападающий «Спартака» продемонстрировал ранее. И точно он не показывал жест в сторону трибун, - приводит комментарий Лапочкина "Матч ТВ".
Поединок ЦСКА и "Спартака" ознаменовался скандалом. Всю игру российский центрфорвард команды Гильермо Абаскаля Александр Соболев и защитник красно-синего коллектива Виллиан Роша конфликтовали между собой. Все это вылилось в обоюдное удаление обоих. После нарушения правил Соболев показал нецензурный жест Роше. Увидев это, бразилец попытался обратить внимание арбитров, повторяя продемонстрированный ранее жест Соболевым. Арбитры посчитали, что армеец показывает его трибунам и судьям, и также удалили Рошу. Сам матч между принципиальными соперниками закончился победой "Спартака" со счетом 2:1. Этот результат приблизил их ко второму месте. Теперь красно-белым необходимо отыграть 1-очковый гандикап от ЦСКА, который идет вторым.
Экс-арбитр ФИФА Лапочкин: Соболев спровоцировал Рошу, а бразилец пытался объяснить судье. Думаю, удаление ошибочное
Экс-рефери ФИФА Сергей Лапочкин высказался по поводу удаления защитника ЦСКА Виллиана Рошу в игре со "Спартаком" (1:2).
Фото: Sport24