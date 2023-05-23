- "Ростов" не просто устал, а выдохся — об этом говорят и тактические ошибки в обороне, исчерпан весь внутренний ресурс. Мастерства у молодёжи не так много, а когда нет ресурса по физике, идут ошибки. Всё ожидаемо, потому что по составу это точно не команда первой пятёрки, - приводит мнение Шалимова "РБ Спорт".
"Ростов" Валерия Карпина потерпел уже 3-е поражение подряд. Также в активе южного коллектива 1 победа в 7 последних поединках. В минувшем туре ростовчане разгромно проиграли "Краснодару", пропустив три безответных мяча. Последние результаты сказались на турнирном положении дончан. Теперь дружина Карпина располагается на 4-й позиции, отставая от ЦСКА, который идет на 2-й строчке, на 4 турнирных балла. При этом в следующем туре "Ростов" рискует опуститься на 5 место. Желто-синие встречаются с "Ахматом", который идет на строчку ниже.
В 30-м туре "Ростов" сыграет со столичным ЦСКА. Последний раз "Ростов" финишировал в тройке в сезоне 2015/2016. Командой тогда руководил Курбан Бердыев. Он привел южан к серебряным медалям.
Шалимов: "Ростов" не просто устал, а выдохся. Исчерпан весь внутренний ресурс
Экс-наставник "Урала" Игорь Шалимов поделился мыслями по поводу спада "Ростова".
Фото: "Чемпионат"