Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Мадрид
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
22:00
ИнтерНе начат

Шалимов: "Ростов" не просто устал, а выдохся. Исчерпан весь внутренний ресурс

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "Урала" Игорь Шалимов поделился мыслями по поводу спада "Ростова".
Фото: "Чемпионат"
- "Ростов" не просто устал, а выдохся — об этом говорят и тактические ошибки в обороне, исчерпан весь внутренний ресурс. Мастерства у молодёжи не так много, а когда нет ресурса по физике, идут ошибки. Всё ожидаемо, потому что по составу это точно не команда первой пятёрки, - приводит мнение Шалимова "РБ Спорт".

"Ростов" Валерия Карпина потерпел уже 3-е поражение подряд. Также в активе южного коллектива 1 победа в 7 последних поединках. В минувшем туре ростовчане разгромно проиграли "Краснодару", пропустив три безответных мяча. Последние результаты сказались на турнирном положении дончан. Теперь дружина Карпина располагается на 4-й позиции, отставая от ЦСКА, который идет на 2-й строчке, на 4 турнирных балла. При этом в следующем туре "Ростов" рискует опуститься на 5 место. Желто-синие встречаются с "Ахматом", который идет на строчку ниже.

В 30-м туре "Ростов" сыграет со столичным ЦСКА. Последний раз "Ростов" финишировал в тройке в сезоне 2015/2016. Командой тогда руководил Курбан Бердыев. Он привел южан к серебряным медалям.


Шалимов Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
"Барселона" проиграла "Вальядолиду", потерпев второе поражение подряд после завоевания чемпионства
Индзаги: я точно останусь в "Интере"
Шалимов: "Ростов" не просто устал, а выдохся. Исчерпан весь внутренний ресурс
Наставник "Ариса": думаю, после чемпионства шансы сохранить Кокорина увеличились
23 мая
Динияр Билялетдинов: у "Спартака" все игровые линии слабее, чем у "Зенита". Как бороться за золото?
"Краснодар" установил новый клубный рекорд по забитым голам за сезон РПЛ
"Аль-Наср" обыграл "Аль-Шабаб", проигрывая 0:2 к 44-й минуте. Роналду забил победный гол
Радимов: влепил бы 10 матчей дисквалификации Соболеву. Хотя, уверен, КДК окажется добрее, чем я 7
Бояринцев: в оставшихся двух матчах "Спартак" наберет 6 очков и станет вторым по итогам сезона 1
"Сельта" и "Жирона" поделили очки в матче 36-го тура Ла Лиги
"Реал Сосьедад" обыграл "Альмерию" и закрепился на 4-м месте в Ла Лиге
Квеквескири: вся Россия говорит о фанатах "Факела". В Воронеже безумно любят футбол
Официально: "Алания" не получила лицензию для выступления в РПЛ
Экс-арбитр ФИФА Лапочкин: Соболев спровоцировал Рошу, а бразилец пытался объяснить судье. Думаю, удаление ошибочное 14
Шалимов: "Локомотив" без Дзюбы — другая команда