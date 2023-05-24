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Туфрин: Дзюба по сравнению с Соболевым – это ангел, а тот просто дурак

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Экс-президент "Зенита" Леонид Туфрин сравнил ситуации нападающих "Локомотива" и "Спартака" Артема Дзюбы и Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"
- Дзюба по сравнению с Соболевым – это ангел. Потому что у Дзюбы – это личное, кто-то выложил видео в интернет, сам Артем этого не хотел. Дзюба, тем не менее, — медийный, далеко не глупый. А Соболев — просто дурак. Вот эта вседозволенность, которая существует для него в "Спартаке", она и привела его к этому поступку.

Дзюба известен тем, что несколько назад в интернете распространилось видео, на котором нападающий, на тот момент выступавший за санкт-петербургский "Зенит", занимается мастурбацией. Известно, что футболист не сам стал распространять тот видеоролик. Соболев попал в скандал в этом сезоне. Во время матча 28-го тура с ЦСКА (2:1) нападающий "Спартака" схватил себя за половой орган с предложением защитнику ЦСКА Виллиану Роше заняться оральным сексом, за что получил красную карточку и вызов в КДК РФС.

Источник: "РБ Спорт"


Локомотив Спартак Дзюба Соболев
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