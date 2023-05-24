Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
Райо ВальеканоЗавершен

Депутат Милонов: я бы выгнал Соболева из "Спартака" и посмотрел бы на него в зоне СВО

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Депутат ГД РФ Виталий Милонов поделился своими соображениями по поводу дисквалификации футболиста "Спартака" Александра Соболева.
Фото: РИА Новости
- Я бы, конечно, выгнал Соболева из "Спартака" за такие дела. Потому что поганую овцу выгоняют из стада. Он показывает, что футболисты в "Спартаке" – невоспитанные люди. [...] Мы бы с удовольствием посмотрели на этого железнояйцевого человека в зоне СВО, но, боюсь, он не доедет. Потому что обычно вся эта маскулинная брутальность заканчивается в первом бою. Ему не хватит духа, - приводит мнение Милонова "Абзац".

Сегодня российский центрфорвард Спартака Александр Соболев узнал свое наказание за жест, показанный в поединке против ЦСКА (2:1) в адрес бразильского игрока армейцев Виллиана Роши. КДК принял решение дисквалифицировать россиянина на 4 игры. Таким образом, текущий сезон для форвард закончен. Он не сможет помочь Спартаку в играх с Пари НН и Крыльями Советов.

Напомним, что дружина Гильермо Абаскаля ведет борьбу за серебряные медали с ЦСКА. За два тура до конца красно-белый коллектив отстает от команды Владимира Федотова на 1 турнирный балл. Также Александр не примет участие в первых двух турах следующего розыгрыша РПЛ, так как санкции переходят и на следующий сезон. Это уже вторая дисквалификация у Соболева. Ранее он получил 6-матчевый бан за драку в Санкт-Петербурге с футболистами "Зенита".


Милонов Спартак Соболев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 15
  • Нравится
  • -13
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Канчельскис – о дисквалификации Соболева: уверен, что, если бы это был игрок "Урала", то дали бы больше матчей
Павлюченко: может, Медиалига сыграла свою роль в поведении Соболева 2 эксклюзив
"Вильярреал" отправил два безответных мяча в ворота "Кадиса" и продлил свою беспроигрышную серию до 6 матчей
"Севилья" в меньшинстве не смогла обыграть вылетевший "Эльче"
Гол Родриго помог "Реалу" обыграть "Райо Вальекано" и вернуться на 2-е место в Ла Лиге
Спортдиректор "Ростова" Рыскин: наша задача - сохранить состав. Предложений по Глебову от "Спартака" не поступало 1
Булыкин - о четырехматчевой дисквалификации Соболева: он напросился. Всю игру бегал, показывая неприличные жесты 2 эксклюзив
Экс-игрок ЦСКА Соломатин: я бы отобрал у Соболева Fan ID, чтобы закрыть доступ на футбольный стадион 15
Хаджи - о дисквалификации Соболева: Майкл Джексон танцевал и за разные места хватался, и ничего никто не говорил 15 эксклюзив
Депутат Милонов: я бы выгнал Соболева из "Спартака" и посмотрел бы на него в зоне СВО 26
"Барселона" ждет, что "Зенит" продаст Малкома летом. Каталонцы могут получить часть суммы от трансфера
Агент Оздоева: уход Пирло — это не увольнение. Он почему-то сам не захотел оставаться в "Фатих Карагюмрюке"
Семак: чтобы уехать из России, нужно интересное предложение из сильного чемпионата. Но там и своих тренеров хватает 7
Игонин: футбол "Зенита" наиболее приближен к европейскому 4
Журналист Карпов: "Спартак" готов предложить 6-7 млн евро за хавбека "Ростова" Глебова 8