- Я бы, конечно, выгнал Соболева из "Спартака" за такие дела. Потому что поганую овцу выгоняют из стада. Он показывает, что футболисты в "Спартаке" – невоспитанные люди. [...] Мы бы с удовольствием посмотрели на этого железнояйцевого человека в зоне СВО, но, боюсь, он не доедет. Потому что обычно вся эта маскулинная брутальность заканчивается в первом бою. Ему не хватит духа, - приводит мнение Милонова "Абзац".
Сегодня российский центрфорвард Спартака Александр Соболев узнал свое наказание за жест, показанный в поединке против ЦСКА (2:1) в адрес бразильского игрока армейцев Виллиана Роши. КДК принял решение дисквалифицировать россиянина на 4 игры. Таким образом, текущий сезон для форвард закончен. Он не сможет помочь Спартаку в играх с Пари НН и Крыльями Советов.
Напомним, что дружина Гильермо Абаскаля ведет борьбу за серебряные медали с ЦСКА. За два тура до конца красно-белый коллектив отстает от команды Владимира Федотова на 1 турнирный балл. Также Александр не примет участие в первых двух турах следующего розыгрыша РПЛ, так как санкции переходят и на следующий сезон. Это уже вторая дисквалификация у Соболева. Ранее он получил 6-матчевый бан за драку в Санкт-Петербурге с футболистами "Зенита".
Депутат Милонов: я бы выгнал Соболева из "Спартака" и посмотрел бы на него в зоне СВО
Депутат ГД РФ Виталий Милонов поделился своими соображениями по поводу дисквалификации футболиста "Спартака" Александра Соболева.
Фото: РИА Новости