Ларин - о возможном возвращении в футбол: never say never again

Экс-директор академии "Чертаново" Николай Ларин не исключил своего возможного возвращения к работе в футболе.

Фото: РИА Новости

- Что касается вероятности возвращения в футбол, я долго об этом думал. Never say never again. Может быть. Говорить "нет" я не буду. Но и говорить "да" я пока не настроен.Ларин провел в СИЗО восемь месяцев. Вчера, 24 мая, стало известно, что суд принял апелляцию и освободил бывшего функционера. После выхода из тюрьмы Ларина встречали несколько известных воспитанников академии "Чертаново", среди которых были и футболисты московского " Локомотива " Максим Глушенков и Сергей Пиняев.Источник: "Чемпионат"