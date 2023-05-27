— Мы хотим обыграть "Динамо". Сейчас у нас 43 очка, мы хотим набрать 46, чтобы показать лучший результат в истории клуба, а если поднимемся на седьмое место, то будет супер, - приводит комментарий Лички "Матч ТВ".
"Оренбург" закрепился на 8-й строчке, обыграв "Торпедо" (3:1). Теперь в активе южноуральцев 43 очка. За последние 10 игр в активе клуба 4 победы 3 ничьих и 3 поражения. Дружина Марцела Лички уже решила главную задачу на сезон, сохранив прописку в РПЛ. Теперь оренбуржцы могут забраться на 7-ю строчку по итогам сезона. Для этого "Оренбургу" необходимо обыгрывать столичное "Динамо", которое идет на 7 месте, имея в своем активе на 2 турнирных балла больше. Команда еще ни разу не поднималась так высоко по итогам сезона.
Тренер "Оренбурга" Личка: хотим обыграть "Динамо" и показать лучший результат в истории клуба
Наставник "Оренбурга" Марцел Лички рассказал о том, какую цель ставит перед командой на последний матч сезона в РПЛ.
Фото: " Чемпионат"