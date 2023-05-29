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Лепехин: если предложений из-за рубежа нет, то "Зенит" — лучший вариант для Пиняева

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Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин поделился своими соображениями по поводу возможного перехода Сергея Пиняева в петербуржский клуб.
Фото: "Чемпионат"
- Пиняев хочет играть в Европе? Любой человек может поменять взгляды. Если предложений из-за рубежа нет, то "Зенит" — лучший вариант для Пиняева, - приводит мнение Лепехина "Чемпионат".

Ранее в СМИ появились сведения, что российский 18-летний атакующий полузащитник Сергей Пиняев, представляющий цвета столичного Локомотива, заинтересовал "Зенит". Чемпион России готов выкупить игрока за сумму отступных, которая составляет 600 млн рублей. При этом источник отмечает, что футболист хотел бы попробовать свои силы в Европе. В этом сезоне Сергей забил 5 голов и оформил 3 голевых пас. "Зенит" уже 5-й год подряд выигрывает чемпионство. Невским коллективом руководит российский специалист Сергей Семак. Ранее тренер заявлял, что "Зениту" давно интересен Пиняев. Сейчас ключевую роль в петербуржской команде играют бразильские футболисты.


Лепехин Зенит Пиняев
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