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Орлов: Бакаев дрогнул в "Зените". Он оказался не готов к конкуренции

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Популярный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру вингера сборной России Зелимхана Бакаева в составе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
– Бакаев едва ли может занести себе этот сезон в актив. Дело в психологии, менталитете. Зелимхан дрогнул. Сначала он выходил на поле — искры из глаз, заряжен был. А потом сник. Оказался не готов к конкуренции. Может быть, понял, что у него нет шансов выиграть борьбу у Малкома. Бакаеву, возможно, где-то не хватило характера. Мне жаль его спортивную карьеру. Получается, что Бакаев не рассчитал свои силы. Он же понимал, какая в "Зените" его ждет конкуренция. Но все равно решился на такой шаг, – передает слова Орлова "СЭ".

26-летний Зелимхан Бакаев оказался в стане петербургского "Зенита" летом прошлого года. Сине-бело-голубые подписали футболиста сборной России на правах свободного агента, так как тот не стал продлевать контракт с московским "Спартаком". Действующее соглашение Бакаева и клуба с берегов Невы рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Зелимхан сумел завоевать золотые медали вместе с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. При этом в чемпионате страны Бакаев принял участие лишь в 17-ти матчах, проведя в общей сложности 302 минуты на футбольном поле. Полузащитник смог забить 1 гол и отдать 1 результативную передачу.


Зенит Бакаев З Орлов
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