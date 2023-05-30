– Бакаев едва ли может занести себе этот сезон в актив. Дело в психологии, менталитете. Зелимхан дрогнул. Сначала он выходил на поле — искры из глаз, заряжен был. А потом сник. Оказался не готов к конкуренции. Может быть, понял, что у него нет шансов выиграть борьбу у Малкома. Бакаеву, возможно, где-то не хватило характера. Мне жаль его спортивную карьеру. Получается, что Бакаев не рассчитал свои силы. Он же понимал, какая в "Зените" его ждет конкуренция. Но все равно решился на такой шаг, – передает слова Орлова "СЭ".
26-летний Зелимхан Бакаев оказался в стане петербургского "Зенита" летом прошлого года. Сине-бело-голубые подписали футболиста сборной России на правах свободного агента, так как тот не стал продлевать контракт с московским "Спартаком". Действующее соглашение Бакаева и клуба с берегов Невы рассчитано до 30 июня 2025 года.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Зелимхан сумел завоевать золотые медали вместе с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. При этом в чемпионате страны Бакаев принял участие лишь в 17-ти матчах, проведя в общей сложности 302 минуты на футбольном поле. Полузащитник смог забить 1 гол и отдать 1 результативную передачу.
Орлов: Бакаев дрогнул в "Зените". Он оказался не готов к конкуренции
Популярный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру вингера сборной России Зелимхана Бакаева в составе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"