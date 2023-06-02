Руководство столичного "Динамо" начало переговоры с новым кандидатом в главные тренеры, сообщают СМИ. По данным источника, это 50-летний сербский наставник "Аль-Фейха" из Саудовской Аравии Вук Рашович.
Сообщается, что в контракте Рашовича с аравийским клубом есть опции, дающие ему возможность перейти в "Динамо". В качестве плюса этого специалиста называется хорошее знание русского языка. Ранее Рашович работал с белградским "Партизаном", минским "Динамо", "Напредаком", клубами "Аль-Фейсали", "Аль-Зафра" и "Аль-Вахда".
В начале нулевых защитник Рашович выступал за самарские "Крылья Советов", в которых провел 11 матчей Российской премьер-лиги.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Динамо" начало переговоры с сербским тренером Рашовичем
По данным СМИ, новым главным тренером московского "Динамо" может стать 50-летний сербский специалист Вук Рашович.
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