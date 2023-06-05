Всего эксперты насчитали 15 таких ошибок в пользу "Спартака". На втором месте в судейском "рейтинге лояльности" идут подмосковные "Химки", на благо которых арбитры ошиблись 13 раз в ключевых эпизодах. Следом идут "Ахмат" и "Оренбург".
Справедливости ради отметим, что против красно-белых судьи также допустили 14 ошибок.
Всего в ключевых моментах 240 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона судьи ошиблись 120 раз. Из низ почти половина - 50 - в пользу четырех вышеназванных клубов.
По итогам чемпионата России "Спартак" занял третье место в таблице. Многие игры с участием команды Гильермо Абаскаля сопровождались жалобами со стороны красно-белых на работу судей.
Источник: "СЭ"
Судьи РПЛ в сезоне-2022/23 чаще всего ошибались в пользу "Спартака" и "Химок"
Анализ ошибок судей в ключевых моментах 240 матчей чемпионата России показал, что наибольшее количество грубых оплошностей арбитры РПЛ допустили в пользу "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"