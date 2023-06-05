- Задачи у нас — всегда консолидировать все ресурсы для достижения наших целей. А цель я говорил — это всегда борьба за чемпионство, - приводит комментарий Мележикова "СЭ".
"Спартак" в этом сезоне финишировал на 3-й строчке. Коллектив завоевал бронзу первенства. Москвичи добились этого результата под управлением испанца Гильермо Абаскаля, который проводил свой первый сезон в России. В последнем туре красно-белый коллектив проиграл "Крыльям Советов" (0:1). Примечательно, что перед весенней "Спартак" был главным конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство. Но из-за неудовлетворительных результатов дружина Абаскаля не сумела составить конкуренцию. Невский коллектив уверенно забрал золотые медали за 4 тура до конца национального первенства.
Мележиков: цель "Спартака" на следующий сезон - борьба за чемпионство
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о том, какая цель ставится перед командой на следующий сезон.
Фото: "СЭ"