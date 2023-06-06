– Артем Дзюба – русский Ибрагимович, он может играть до 40 лет, если захочет. Природа его наградила прекрасным телом. Артем должен быть благодарен своей генетике за то, в какой форме он находится в 34 года. Он и бежит, и обводит, и толкается — самый настоящий универсал. Соболев, например, не обладает таким послужным списком умений, как Артем. "Локомотив" в следующем сезоне будет очень опасен, — передает слова Кавазашвили "РБ Спорт".
34-летний Артем Дзюба в настоящий момент времени выступает за московский "Локомотив". Воспитанник столичного "Спартака" оказался в стане "железнодорожников" в феврале 2023 года – его подписали в статусе свободного агента. Изначально стороны заключили соглашение на полгода. Но недавно они продлили договор до конца сезона 2023-2024 (с последующей возможностью продлить контракт еще на год).
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Артем Дзюба принял участие в 11-ти матчах. Форвард "Локомотива" забил 8 мячей и отметился 5-ю результативными передачами.
41-летний Златан Ибрагимович после концовки сезона в Серии A объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Последним клубом шведского нападающего стал "Милан". Он сыграл за "россонери" в 4-х матчах прошедшего чемпионата Италии и забил 1 мяч.
Кавазашвили: Дзюба – это русский Ибрагимович
Бывший футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили сравнил российского нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу с легендарным шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.
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