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Мантуан – о фразе Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро": она дала нам дополнительную мотивацию, силы и желание выиграть РПЛ

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Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан признался, что фраза нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы про "Зенит Рио-де-Жанейро" стала дополнительным раздражающим фактором для сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
– Слышал ли, как Артем Дзюба то ли в шутку, то ли всерьез назвал сине-бело-голубых "Зенитом" Рио-де-Жанейро"? Конечно, слышал. Но по факту это только помогло нам – дало дополнительную мотивацию, силы и желание победить в этом матче и выиграть чемпионат в целом, – приводит слова Мантуана "Матч ТВ".

21-летний бразилец провел нынешний сезон в "Зените" на правах аренды. Договор истекает в конце текущего месяца. На счету Мантуана 22 матча в чемпионате и Кубке страны. В них легионер сине-бело-голубых записал на свой счет 6 забитых мячей и отдал 4 результативные передачи.

В февральском интервью нападающий "Локомотива" Артем Дзюба, ранее долгое время выступавший в Санкт-Петербурге, раскритиковал вектор трансферной политики питерского клуба, назвав команду "Зенитом" Рио-де-Жанейро из-за большого числа бразильских легионеров в составе. Эта фраза вызвала широкий общественный резонанс. Атакующий полузащитник действующего чемпиона России Малком после волевой победы над "Локомотивом" в очной встрече со счетом 2:1 передал "привет" Дзюбе в соцсетях.


Мантуан Дзюба Локомотив Зенит
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