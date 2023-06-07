Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Родина
18:00
Нижний НовгородНе начат

Орлов: Соболеву, прежде всего, надо победить себя в своей голове. Пора взрослеть и меняться

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный комментатор Геннадий Орлов посоветовал форварду "Спартака" Александру Соболеву навести порядок в мыслях на фоне 4-матчевой дисквалификации за непристойный жест в дерби с ЦСКА (2:1).
Фото: "Матч ТВ"
– Если оценивать только футбольные его качества, то, конечно, Соболев – добротный форвард. Но Чалов интереснее, маневреннее. Соболев более ограничен в своих действиях. Я и Кордобу поставлю повыше спартаковца. Соболеву 26 лет. Ему, прежде всего, надо победить себя в своей голове. Пора взрослеть и меняться, – приводит слова Орлова "СЭ".

Нападающий "Спартака" Александр Соболев занял шестое место в итоговой гонке бомбардиров сезона Российской Премьер-Лиги. На счету 26-летнего уроженца Барнаула 13 забитых мячей. Футболист подвел свою команду, получив прямую красную карточку в дерби с ЦСКА за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. КДК РФС наказал Соболева максимальной 4-матчевой дисквалификацией за этот проступок. Второй бомбардир "Спартака" пропустил заключительный матч минувшего сезона и не поможет красно-белым на старте новой кампании.


Орлов Спартак Соболев Чалов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Парфенов – об игре с "Пари НН": "Родина" заслужила эти матчи. Без лозунгов, не нужно ничего говорить
Юран: первый раз вижу, как тренеры переодеваются в бане. "Родина" хочет в РПЛ, на каком стадионе они будут играть?
Официально: Беллингем перешел из дортмундской "Боруссии" в мадридский "Реал" за 103 млн евро. Контракт – до 2029 года
Metaratings: "Спартак" начал поиск возможной замены Квинси Промесу 1
"Родина" – "Пари НН": стартовые составы на первый стыковой матч 5
Гол Маркова в большинстве принес "Факелу" минимальную победу над "Енисеем" в первом стыковом матче 4
Смолов – Журовой: какая-то бывшая спортсменка. У меня контракт с "Динамо", в Новогорске каждый день. Какая мобилизация? 3
Орлов: Соболеву, прежде всего, надо победить себя в своей голове. Пора взрослеть и меняться 1
Суперкубок России пройдет 15 июля в Казани
Черевченко: если бы не Дзюба, не знаю, на каком месте закончил бы "Локомотив"
Фабрицио Романо: "Барселона" согласовала контракт с Месси
Агент: Оздоев не исключает вариант с возвращением в Россию
Рефери Карасев: мне было бы интересно стать тренером. Недавно я зарегистрировался на курсах УЕФА 1
Адиев – о вызове россиянина Зуева в сборную Казахстана: он сам принял решение. УЕФА дал добро 2
Российский футболист "Крыльев Советов" Зуев впервые в карьере вызван в сборную Казахстана