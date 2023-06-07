– Если оценивать только футбольные его качества, то, конечно, Соболев – добротный форвард. Но Чалов интереснее, маневреннее. Соболев более ограничен в своих действиях. Я и Кордобу поставлю повыше спартаковца. Соболеву 26 лет. Ему, прежде всего, надо победить себя в своей голове. Пора взрослеть и меняться, – приводит слова Орлова "СЭ".
Нападающий "Спартака" Александр Соболев занял шестое место в итоговой гонке бомбардиров сезона Российской Премьер-Лиги. На счету 26-летнего уроженца Барнаула 13 забитых мячей. Футболист подвел свою команду, получив прямую красную карточку в дерби с ЦСКА за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. КДК РФС наказал Соболева максимальной 4-матчевой дисквалификацией за этот проступок. Второй бомбардир "Спартака" пропустил заключительный матч минувшего сезона и не поможет красно-белым на старте новой кампании.
Орлов: Соболеву, прежде всего, надо победить себя в своей голове. Пора взрослеть и меняться
Футбольный комментатор Геннадий Орлов посоветовал форварду "Спартака" Александру Соболеву навести порядок в мыслях на фоне 4-матчевой дисквалификации за непристойный жест в дерби с ЦСКА (2:1).
Фото: "Матч ТВ"