По сведениям СМИ, соперником сборной России на осеннем сборе может стать сборная Катара. В данный момент РФС ведет диалог о возможном контрольном поединке с федерацией футбола Катара.
Сборная Катара - очередной представитель Азиатской конфедерации футбола. Команда занимает 61-е место в рейтинге ФИФА. Общая стоимость состава азиатской сборной составляет чуть больше 9 млн евро (данные Transfermarkt). Рулевым "Катара" является известный португальский специалист Карлуш Кейруш. Он участвовал вместе с Ираном на ЧМ-2022. Примечательно, что Россия в 2016 году уже играла с Катаром. Тогда катарцы одержали победу со счетом 2:1. Этим летом дружина Валерия Карпина приняла решение отменить сбор из-за отсутствия спарринг-партнеров.
Источник: "СЭ"
"СЭ": сборная России осенью может сыграть с Катаром
Стал известен потенциальный соперник сборной России осенью.
Фото: "СЭ"