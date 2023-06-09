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"СЭ": сборная России осенью может сыграть с Катаром

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Стал известен потенциальный соперник сборной России осенью.
Фото: "СЭ"
По сведениям СМИ, соперником сборной России на осеннем сборе может стать сборная Катара. В данный момент РФС ведет диалог о возможном контрольном поединке с федерацией футбола Катара.

Сборная Катара - очередной представитель Азиатской конфедерации футбола. Команда занимает 61-е место в рейтинге ФИФА. Общая стоимость состава азиатской сборной составляет чуть больше 9 млн евро (данные Transfermarkt). Рулевым "Катара" является известный португальский специалист Карлуш Кейруш. Он участвовал вместе с Ираном на ЧМ-2022. Примечательно, что Россия в 2016 году уже играла с Катаром. Тогда катарцы одержали победу со счетом 2:1. Этим летом дружина Валерия Карпина приняла решение отменить сбор из-за отсутствия спарринг-партнеров.

Источник: "СЭ"


Сборная России Карпин Сборная Катара
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