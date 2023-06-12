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"РБ Спорт": "Ростов" решил не продлевать контракт с Полозом

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Российский нападающий Дмитрий Полоз в ближайшее время выйдет на рынок свободных агентов, так как "Ростов" не стал продлевать с ним контракт.
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, "Ростов" решил не подписывать новый контракт со своим форвардом Дмитрием Полозом. Таким образом, 30 июня российский футболист покинет стан желто-синих на правах свободного агента, так как его соглашение с командой подойдет к концу.

31-летний Дмитрий Полоз вернулся в "Ростов" в августе 2020 года. Ранее он выступал за южан с января 2012 по июль 2017 года. В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу нападающий принял участие в 25-ти матчах и забил в них 8 мячей. Портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость Полоза в 3 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"


Ростов Полоз
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