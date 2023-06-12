Как сообщает источник, "Ростов" решил не подписывать новый контракт со своим форвардом Дмитрием Полозом. Таким образом, 30 июня российский футболист покинет стан желто-синих на правах свободного агента, так как его соглашение с командой подойдет к концу.
31-летний Дмитрий Полоз вернулся в "Ростов" в августе 2020 года. Ранее он выступал за южан с января 2012 по июль 2017 года. В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу нападающий принял участие в 25-ти матчах и забил в них 8 мячей. Портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость Полоза в 3 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Ростов" решил не продлевать контракт с Полозом
Российский нападающий Дмитрий Полоз в ближайшее время выйдет на рынок свободных агентов, так как "Ростов" не стал продлевать с ним контракт.
Фото: "Чемпионат"