– Пока на нас никто из клуба "Реал Сосьедад" не выходил. Известно, что Наир находится в их шорт-листе, – цитирует Клюева "СЭ".
В завершившемся сезоне Тикнизян принял участие в 37-ми играх в составе "Локомотива", записав на свой счет 10 очков по системе "гол+пас" (5+5). Его рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро. 24-летний уроженец Санкт-Петербурга перешел в стан "железнодорожников" летом 2021 года. Минувшей весной левый защитник красно-зеленых получил армянский паспорт и успел дебютировать в составе национальной сборной Армении.
Агент защитника "Локомотива" Тикнизяна: известно, что Наир находится в шорт-листе "Реал Сосьедада"
Александр Клюев, агент защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, подтвердил информацию об интересе испанского "Реал Сосьедада" к его клиенту.
Фото: ФК "Локомотив"