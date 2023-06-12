32-летний бразилец, имеющий российский паспорт, досрочно расторг контракт с "Интернасьоналом", который был рассчитан до конца календарного года.
– Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается, – приводит слова Машаду "Евро-Футбол.ру".
Марио Фернандес на протяжении 10 сезонов защищал красно-синие цвета. Он пришел в ЦСКА в 2012-м и покинул клуб в 2022-м, объяснив такой шаг личными обстоятельствами. В составе "армейцев" натурализованный бразилец трижды становился чемпионом стран. В майке национальной сборной России уроженец Бразилии провел 33 игры, записав на свой счет 5 голов.
Руководство ЦСКА неоднократно подчеркивало свою заинтересованность в возвращении Марио Фернандеса и признавалось, что находится в непрерывном контакте с 32-летним защитником.
Агент Фернандеса: возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается
Жорже Машаду, агент экс-защитника сборной России Марио Фернандеса, допустил возвращение своего клиента в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА