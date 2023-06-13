"Я своим сезоном недоволен. Хочется большего. Больше забивать, отдавать - в совокупности. Ставлю перед собой цель принести титул "Краснодару". Жаль, что не получилось сейчас", - цитирует Ахметова Metaratings.ru.
25-летний атакующий хавбек "Краснодара" Ильзат Ахметов принял участие в этом сезоне в 40 матчах за команду во всех соревнованиях. На его счету 4 забитых мяча и 6 результативных передач. Напомним, "Краснодар" мог завоевать свой первый в истории клуба титул, однако уступил в суперфинале Кубка России столичному ЦСКА (1:1, по пен. - 5:6). В завершившемся чемпионате России краснодарцы финишировали на шестом месте.
Ахметов: ставлю перед собой цель принести титул "Краснодару". Жаль, что не получилось сейчас
Атакующий полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов рассказал о своей цели в команде.
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