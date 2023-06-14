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Олег Иванов – на вопрос о сильнейшем тренере в его карьере: Рахимов, Слуцкий и Черчесов

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Полузащитник казанского "Рубина" Олег Иванов ответил на вопрос о том, кто является сильнейшим тренером, с которым ему доводилось работать на протяжении своей футбольной карьеры .
Фото: ФК "Рубин"
— Сильнейший специалист в моей карьере? У меня со всем тренерским цехом сложились хорошие отношения, поэтому от каждого черпал полезную информацию. Если брать вдолгую, то, конечно, это Рашид Рахимов, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов. Каждый из них дал мне отдельные, важные знания, — передает слова Иванова "Матч ТВ".

36-летний Олег Иванов работал со Станиславом Черчесовым в "Тереке" (ныне "Ахмат". С Рашидом Рахимовым полузащитник также пересекался в грозненском клубе, а сейчас под его руководством он играет в казанском "Рубин". Что касается Леонида Слуцкого, то с ним Иванов работал в национальной команде России и в коллективе из Татарстана.

Полузащитник Олег Иванов прошедший сезон провел в стане казанского "Рубина". Он принял участие в 23-х матчах Первой лиги и сумел записать на свой счет 3 балла за результативность (1 гол и 2 ассиста). Контракт Иванова с клубом из Татарстана истекает 30 июня.


Рубин Иванов Рахимов Слуцкий Черчесов
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