Как утверждает источник, 53-летний менеджер может покинуть клуб в том случае, если руководство в кратчайшее время договориться о сотрудничестве с новым кандидатом. Существует вероятность, что переговоры с потенциальной заменой Эшуорта не увенчаются успехом. Тогда англичанин продолжит свою работу в стане красно-белых, однако к вопросу замены клуб может вернуться зимой.
Эшуорт занимает пост спортивного директора "Спартака" с сентября прошлого года. Эта должность оставалась вакантной после того, как его предшественник Лука Каттани сложил свои полномочия в июле.
Источник: Metaratings
Спортивный директор "Спартака" Эшуорт может покинуть клуб
Московский "Спартак" приступил к поискам замены спортивному директору Полу Эшуорту.
Фото: ФК "Спартак"