Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Испания
1 - 1 1 1
Италия1 тайм

Ильзат Ахметов: мечта уехать в европейский чемпионат все еще жива. Хотелось бы поиграть в Испании

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский футболист "Краснодара" Ильзат Ахметов рассказал о своем желании поиграть в Европе.
Фото: РИА Новости
- Конечно, мечта уехать в европейский чемпионат все еще жива. Всегда мечтал поиграть в команде из топ-5 лиг Европы, но пока, я думаю, это тяжело будет сделать. Надо просто работать, выкладываться — все по воле всевышнего. В каком чемпионате больше всего хотелось бы поиграть? В Испании, наверное, - приводит комментарий Ахметова "РБ Спорт".

Российский атакующий хавбек Ильзат Ахметов - выпускник академии "Рубина". В майке казанского коллектива россиянин сыграл всего 34 поединка, в которых сумел отметиться 3 голевыми пасами. В 2018 году футболиста в свою команду подписал ЦСКА из Москвы. В составе столичного коллектива Ильзат набрал 7+11 по системе гол плюс пас, сыграв 104 встречи. С лета прошлого года Ахметов представляет цвета "Краснодара". В завершившемся сезоне российский хавбек поучаствовал в 40 играх. В них он сумел забить 4 гола и оформить 6 ассистов. В декабре этого года Ильзат отпразднует свое 26-летие. В активе уроженца Бишкека 9 матчей за сборную России. Голевыми действиями в них Ильзат не отметился.


Ахметов Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Медведев: почему в ретро-матче не было серии пенальти? "Зенит" пожалел сборную России
Экс-наставник "Аль-Насра" Руди Гарсия стал главным тренером "Наполи"
Чемпион весны и претендент на вылет осенью: что ждать от «Локомотива» после двоякого сезона?
"РБ Спорт": защитник немецкого "Зандхаузена" Жиров перейдет в "Балтику"
Аршавин — гендиректору "Зенита": кажется, что Игорь Денисов может заменить Кузяева
Сборная России сыграла вничью с "Зенитом" в ретро-матче 4
Дивеев: в пенальти нужна уверенность, зачем их бояться?
Аршавин: перед финалом Кубка УЕФА сказал Адвокату, что если мы не выиграем, то он не тренер
Родри, Мората и Бонуччи – в составах Испании и Италии на матч 1/2 финала Лиги наций
Ильзат Ахметов: мечта уехать в европейский чемпионат все еще жива. Хотелось бы поиграть в Испании
Лунев – о будущем: хотелось бы остаться в Европе
Радимов: я не удивлюсь, если последует серьезное предложение Малкому
Агент защитника "Пари НН" Масоэро: у Лукаса контракт с клубом, он не собирается уходить
Петржела: в Чехии люди ругают Ярошика за переезд в Россию
Cборная России – "Зенит": стартовые составы команд на ретро-матч в Санкт-Петербурге 10