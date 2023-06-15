- Конечно, мечта уехать в европейский чемпионат все еще жива. Всегда мечтал поиграть в команде из топ-5 лиг Европы, но пока, я думаю, это тяжело будет сделать. Надо просто работать, выкладываться — все по воле всевышнего. В каком чемпионате больше всего хотелось бы поиграть? В Испании, наверное, - приводит комментарий Ахметова "РБ Спорт".
Российский атакующий хавбек Ильзат Ахметов - выпускник академии "Рубина". В майке казанского коллектива россиянин сыграл всего 34 поединка, в которых сумел отметиться 3 голевыми пасами. В 2018 году футболиста в свою команду подписал ЦСКА из Москвы. В составе столичного коллектива Ильзат набрал 7+11 по системе гол плюс пас, сыграв 104 встречи. С лета прошлого года Ахметов представляет цвета "Краснодара". В завершившемся сезоне российский хавбек поучаствовал в 40 играх. В них он сумел забить 4 гола и оформить 6 ассистов. В декабре этого года Ильзат отпразднует свое 26-летие. В активе уроженца Бишкека 9 матчей за сборную России. Голевыми действиями в них Ильзат не отметился.
Ильзат Ахметов: мечта уехать в европейский чемпионат все еще жива. Хотелось бы поиграть в Испании
Российский футболист "Краснодара" Ильзат Ахметов рассказал о своем желании поиграть в Европе.
Фото: РИА Новости