Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Финляндия
19:00
СловенияНе начат
Латвия
21:45
ТурцияНе начат
Беларусь
21:45
ИзраильНе начат
Андорра
21:45
ШвейцарияНе начат
Косово
21:45
РумынияНе начат
Уэльс
21:45
АрменияНе начат
Северная Македония
21:45
УкраинаНе начат
Дания
21:45
Северная ИрландияНе начат
Сан-Марино
21:45
КазахстанНе начат
Гибралтар
21:45
ФранцияНе начат
Мальта
21:45
АнглияНе начат
Греция
21:45
ИрландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Польша
21:45
ГерманияНе начат

Мещеряков – об игре Дзюбы за "Локомотив": у таких дядек и учится молодежь

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал игру форварда Артема Дзюбы в составе "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
Дзюба пришелся ко двору в "Локомотиве". Я всегда говорил, что в каждой линии нужен дядька, потому что именно у таких дядек и учится молодежь. В свое время таким дядькой в клубе был Чорлука. И все его уважали. Артем играет на кураже. Думаю, еще может играть 1-2 сезона точно, если не расслабится и не снизит планку требований к себе. Нападающего такого плана в "Локо" не было — это позволяет главному тренеру варьировать игру, — цитирует Мещерякова "Чемпионат".

34-летний нападающий Артем Дзюба оказался в московском "Локомотиве" в зимнее трансферное окно. "Железнодорожники" подписали российского футболиста на правах свободного агента. Изначально стороны заключили краткосрочный контракт – до лета текущего года. Но позже они продлили его до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость форварда "железнодорожников" в 3,50 миллиона евро.

В прошедшем сезоне чемпионата России по футболу Артем Дзюба принял участие в 11-ти поединках. Ему удалось забить 8 мячей, а также оформить 5 голевых передач.


Локомотив Дзюба Мещеряков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Мещеряков – об игре Дзюбы за "Локомотив": у таких дядек и учится молодежь 1
Официально: "Ростов" продлил контракт с Ланговичем
Официально: "Ростов" арендовал у "Зенита" полузащитника Столбова 1
Эрик Гарсия может перейти в миланский "Интер"
Реднапп – на вопрос о трансфере Захаряна в "Челси": впервые слышу про этого игрока
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
"РБ Спорт": Гогличидзе близок к переходу из "Урала" в "Оренбург"
Спортдир "Рубина" – на вопрос о будущем Дзагоева: тренерский штаб думает
Президент "Урала" Иванов: мы бы хотели видеть Марадишвили в нашем клубе 1
Журналист Фабио Алейшо: Флорентин может покинуть "Оренбург". У игрока есть предложения из Бельгии
Колодин: кто сейчас в РПЛ "пушка страшная"? Акинфеев 2
Мутко: "Спартак" — самый популярный клуб России
Литвинов стал лучшим молодым игроком "Спартака" по итогам сезона-2022/23
Защитник "Спартака" Денисов – о вылете от "Акрона": психологически они были неуязвимы
Широков: конкуренты "Зенита"? ЦСКА и "Спартак", если заранее не скажут, что будут за 2-е место бороться