– Дзюба пришелся ко двору в "Локомотиве". Я всегда говорил, что в каждой линии нужен дядька, потому что именно у таких дядек и учится молодежь. В свое время таким дядькой в клубе был Чорлука. И все его уважали. Артем играет на кураже. Думаю, еще может играть 1-2 сезона точно, если не расслабится и не снизит планку требований к себе. Нападающего такого плана в "Локо" не было — это позволяет главному тренеру варьировать игру, — цитирует Мещерякова "Чемпионат".
34-летний нападающий Артем Дзюба оказался в московском "Локомотиве" в зимнее трансферное окно. "Железнодорожники" подписали российского футболиста на правах свободного агента. Изначально стороны заключили краткосрочный контракт – до лета текущего года. Но позже они продлили его до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость форварда "железнодорожников" в 3,50 миллиона евро.
В прошедшем сезоне чемпионата России по футболу Артем Дзюба принял участие в 11-ти поединках. Ему удалось забить 8 мячей, а также оформить 5 голевых передач.
Мещеряков – об игре Дзюбы за "Локомотив": у таких дядек и учится молодежь
Бывший председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал игру форварда Артема Дзюбы в составе "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"