- Дзюба уже давно доказал, что он — звёздный российский футболист, один из лучших в истории современного российского футбола. Вызовы всегда будут стоять перед командой, он к этому готов. Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся, -приводит комментарий Нагорных "СЭ".
После расторжения трудового договора с турецкой "Аданой Демирспор" Артем Дзюба долго находился в поиске нового места работы. В частности, форвард вел переговоры с "Торпедо" и "Пари НН", но коллективы приняли решение не приглашать игрока. Артем нашел новый клуб только в феврале этого года. Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" из Москвы. Игрок сразу же стал оправдывать доверие руководства и тренерского штаба железнодорожников. За 11 встреч Дзюба сумел наколотить 8 голов. Также к своим забитым мячам 5 голевых пасов. Отметим, что до "Локомотива" Артем в России защищал цвета "Зенита". В сине-бело-голубой майке центрфорвард 4 раза выиграл чемпионат России, а также побил ряд статистических рекордов. В частности, Дзюба стал лучшим голеадором в истории национального первенства.
Нагорных: Дзюба - один из лучших в истории современного российского футбола
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных поделился своими соображениями по поводу Артема Дзюбы.
Фото: "СЭ"